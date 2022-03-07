أنهت جمعية إعلاميي الحدود الشمالية كافة استعداداتها لاستضافة ملتقى الجمعيات الإعلامية الأول على مستوى المملكة والذي سينطلق اليوم الاثنين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وسيستمر الملتقى لمدة أربعة أيام في مدينة عرعر ويتخلل الملتقى العديد من الاجتماعات والزيارات التعريفية وتنظيم عدد من ورش عمل .

الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميي الحدود الشمالية الأستاذ ثامر قمقوم : أن هذا الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية يحظي بدعم واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .

وقال إن الضيوف والوفود المشاركة في الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية يتجاوز 80 شخصية إعلامية، مابين رؤساء تحرير ومديرين تنفيذيين في الجمعيات الإعلامية وعدد من الشخصيات الإعلامية المعروفة والمؤثرة في المملكة.

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