تزين ملعب الجوهرة المشعة في جدة باللون الأخضر الليلة؛ احتفالًا بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر يتجاوز أستراليا:

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب أستراليا الأول لكرة القدم بهدف دون رد في ختام منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، ليصعد في الصدارة برصيد 23 نقطة، يليه اليابان بـ22 نقطة.

وشهدت مباراة السعودية وأستراليا على ملعب الجوهرة المشعة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، للاحتفال بالتأهل إلى المونديال للمرة السادسة في التاريخ والثانية على التوالي، وحرصت على تحفيز اللاعبين طوال اللقاء.

حضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة:

وحرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور مباراة السعودية وأستراليا من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وتفاعل وزير الرياضة مع الهدف الذي سجله سالم الدوسري، كما احتفل مع لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

احتفالية في ملعب الجوهرة المشعة:

وبعد نهاية مباراة السعودية وأستراليا، زينت الألعاب النارية سماء ملعب الجوهرة المشعة، قبل أن يطرب موسيقار الأغنية الخليجية رابح صقر الجماهير بأداء مذهل، ثم أشعل الحفل بأغنية “أنت ملك”، وقدم الفنان عايض يوسف والفنانة داليا مبارك دويتو مميز.