أعرب جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، عن استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية بالمملكة العربية السعودية، مندداً بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة.

وأكد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، تضامن بلاده المطلق مع المملكة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم.