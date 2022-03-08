انطلقت في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، مناورات تمرين “العلم الأحمر”، التي تستمر 10 أيام، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وعدد من الدول الصديقة بجانب الدولة المستضيفة.

فعاليات مناورات العلم الأحمر

وشهد اليوم الأول من التمرين اجتماعات تحضيرية لمناقشة السيناريوهات التي سيتم تنفيذها عمليًا، ثم نفذت الطائرات المشاركة مهامها القتالية المعدة مسبقًا التي تحاكي الحرب الحقيقية، كالعمليات القتالية المتقدمة ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة والإسناد الجوي.

مشاركة القوات الجوية

وأوضح مساعد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحه، أن القوات الجوية تقوم بمهام وواجبات متعددة وهذا يتطلب أن تكون المهمة واضحة ومحددة، مؤكدًا أن أبرز التمارين التي يتم التدرب عليها هي العمليات الجوية المضادة الدفاعية أو الهجومية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، وعمليات مضادة للقوات السطحية، متضمنة طلعات ليلية ونهارية.

وأكد أن توفر التقنية الحديثة والمساعدات التدريبية وتبادل الخبرات بين المشاركين وإيجاز مابعد المهمة يعزز من صقل المهارة وكفاءة الأطقم الجوية في المستقبل.