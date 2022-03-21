واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، في معسكره المقام حاليًّا في أبو ظبي.

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد:

وبدأت الحصة التدريبية اليوم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري رينارد تقسيمة على مجموعتين في كامل مساحة الملعب، واختتم التدريبات بتمارين استرجاعية.

وشهد مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل لدعم وتحفيز اللاعبين لتقديم الأفضل خلال مباراة الصين المقبلة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، يوم غد الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساء، على ملعب فندق قصر الإمارات، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر يواجه الصين الخميس المقبل:

وستُقام مباراة السعودية والصين، يوم الخميس المقبل، على إستاد الشارقة في الإمارات، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مواجهة الجولة التاسعة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، فيما تقع المنتخب الصيني الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.