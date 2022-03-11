حذر الإخصائي بمركز رقابة السموم مجدي جمل الليل، من أن بعض المنتجات العشبية التي تباع عبر مواقع الإنترنت قد تحتوي على حشرات شديدة السمية أو براز قوارض؛ ما يسبب الوفاة.

فيديو | أخصائي بمركز رقابة السموم: الأدوية الطبية المباعة عبر المواقع تخلط بالحشرات شديدة السمية وقد تسبب الوفاة مثل "العسل الملكي"#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/beF8BWwYAz

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2022

مكونات شديدة السمية:

وتابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن تلك المكونات شديدة السمية مميتة، إذ تصيب بالفشل الكلوي، لافتًا إلى أن بعض البائعين يستخدمون المبيد لمنع تسوس منتجاته العشبية.

العسل الملكي:

وتابع أن بعض المواقع باتت مرتعًا لهذه لمنتجات، وينتحل بائعها صفة إخصائي ويضع اسم قبيلة كبيرة لتجذب أبناءها للشراء، ويبيع أي خلطة بمبلغ قدره 5 ريالات، ضاربًا مثلًا بمنتج يحمل اسم العسل الملكي به مادة فعالة من الفياجرا أو السيالس، وتناول كبار السن له يعرضهم للموت.