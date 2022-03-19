قرر المدرب الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لـ منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، استدعاء 3 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك للتواجد في قائمة محاربي الصحراء، استعدادًا لمواجهة منتخب الكاميرون في مباراتي الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم في قطر عن تصفيات إفريقيا.

نجوم الدوري السعودي يزينون قائمة منتخب الجزائر:

وتواجد في القائمة كل من “الحارس رايس مبولحي من الاتفاق، الحارس مصطفى زغبة من ضمك، اللاعب سفيان بن دبكة من نادي الفتح”.

موعد مباراتي الجزائر ضد الكاميرون:

وستخوض الجزائر المباراة الأولى في العاصمة الكاميرونية ياوندي يوم الجمعة المقبلة، على أن تُقام مباراة العودة بعدها بـ 4 أيام في الجزائر.

وكان الفريق الجزائري تُوج ببطولة كأس العرب الأخيرة، التي أُقيمت في قطر، كما ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور الأول.