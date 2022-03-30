نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في مواصلة تألقه بتصفيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة أستراليا اليوم.

منتخب السعودية يتجاوز أستراليا:

وانتهت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، بفوز الأخضر بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء.

وحقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، وتحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي أُقيمت بملعبه.

الأخضر يتأهل كمتصدر:

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، قبل انطلاق الجولة التاسعة، إلا أنه رفع رصيده إلى 23 نقطة بعد فوزه على أستراليا، ليصعد كمتصدر، فيما حلت اليابان ثانيًا.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يتأهل فيها الأخضر إلى نهائيات بطولة كأس العالم بعد تصدره مجموعته في التصفيات، بعد أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، فيما تواجد بالمركز الثاني خلال نسخة عام 2018.