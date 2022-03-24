سيتابع الجمهور السعودي، صباح اليوم الخميس، باهتمام شديد مباراة أستراليا ضد اليابان التي تنطلق قبل مباراة المنتخب السعودي ضد الصين بـ 6 ساعات في الجولة التاسعة “قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

جمهور الأخضر يتابع باهتمام مباراة اليابان وأستراليا:

ويتمنى جمهور الأخضر أن يُحسم تأهل المنتخب السعودي من صباح اليوم في مباراة أستراليا، وقبل مباراة الصين لتبدأ الاحتفالات بالتأهل، حيث إن الشرط الوحيد لتأهل الأخضر قبل مواجهة الصين، هو فوز منتخب الساموراي الياباني على الكنجارو الأسترالي.

المنتخبان فأل خير للأخضر:

لا شك أن تواجد كل من منتخب الساموراي والمنتخب الأسترالي فأل خير لـ المنتخب السعودي، حيث سبق للأخضر الفوز على منتخب الساموراي بهدف دون رد سجله فهد المولد وحسم من خلاله التأهل لمونديال 2018 بـ روسيا.

أيضًا تواجد الأخضر مع منتخب أستراليا في تصفيات مونديال 2018، حيث فاز في جدة وخسر في أستراليا، بينما في تصفيات مونديال 2022 تعادل الأخضر مع أستراليا في سيدني وسيواجه أستراليا الثلاثاء المقبل في جدة في ختام التصفيات.