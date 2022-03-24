انتهت، منذ قليل، مباراة فيتنام ضد منتخب عمان الأول في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفوز الأحمر بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة فيتنام ضد منتخب عمان التي أُقيمت على استاد ماي دينه في هانوي بشكل سريع وسط أفضلية نسبية للأحمر، حيث أطلق خالد الهاجري تسديدة قوية عند الدقيقة 12، إلا أن الحارس أمسكها.

وأطلق زاهر الأغبري تسديدة قوية عند الدقيقة 20، ولكنها مرت بجوار القائم، ولم يشكل أصحاب الأرض أي خطورة على المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة فيتنام ضد عمان بالتعادل السلبي.

منتخب عمان يحقق فوزًا قاتلًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هاجم منتخب فيتنام الأول لكرة القدم، وسدد نغوين تشونغ كرة مقصية، إلا أن حارس المرمى إبراهيم المخيني حولها بصعوبة إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 58.

ونجح خالد الهاجري في هز الشباك عن طريق كرة رأسية رائعة عند الدقيقة 64، لتشتعل الدقائق المتبقية بحثًا عن التعادل، وأطلق كوانغ هاي نغوين تسديدة قوية عند الدقيقة 67 حولها الحارس إلى ركنية ومرت تسديدة فام توان هاي فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب عمان بهدف نظيف.

وعزز منتخب عمان الأول لكرة القدم تواجده في المركز الرابع بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم برصيد 11 نقطة، فيما تتذيل فيتنام الترتيب برصيد 3 نقاط.