انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب عمان ضد الصين في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

تقدم منتخب عمان ضد الصين:

وبدأت مباراة منتخب عمان ضد الصين التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بشكل سريع، ونجح أرشد العلوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، ليمنح الأحمر التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات عمان لتسجيل الهدف الثاني، وسط دفاع قوي من لاعبي منتخب الصين الأول لكرة القدم، قبل أن يتمكن عبدالله فواز من تعزيز تقدم الأحمر بهدف ثان عند الدقيقة 73.

عمان في المركز الرابع:

ورفعت عمان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما تجمد رصيد منتخب الصين الأول لكرة القدم عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.