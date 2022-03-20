يطمح حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال، إدواردو ميندي لمواصلة تألقه خلال الفترة الماضية، وقيادة أسود التيرانجا لتجاوز عقبة منتخب مصر لكرة القدم.

منتخب مصر لكرة القدم ضد السنغال:

ويستضيف منتخب مصر لكرة القدم نظيره السنغالي على إستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل عند الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر لكرة القدم ضيفًا على نظيره السنغالي، على ملعب ديامنيديو الجديدة، يوم 29 من شهر مارس الجاري عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، والتي ستشهد حسم المتأهل إلى المونديال.

ميندي يسعى لخطف التأهل:

وتُعد مباراة مصر ضد السنغال بمثابة التحدي الخاص لحارس تشيلسي، ميندي، حيث إن كأس العالم هو الإنجاز الوحيد الغائب عن مسيرته، نظرًا لعدم مشاركته مع أسود التيرانجا في مونديال 2018.

وبدأ ميندي مسيرته الدولي في نوفمبر 2018، وتألق مع السنغال خلال الفترة الأخيرة، وقاده لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب مصر لكرة القدم بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وخطف ميندي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، بجانب كأس العالم للأندية.