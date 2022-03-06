لقي 14 شخصًا مصرعهم في منجم فحم في إقليم غويجو جنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

انهيار منجم فحم في الصين

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، اليوم الأحد، أنه بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام، لقي العمال الـ 14 مصرعهم بعد انهيار منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ يوم 25 فبراير.

وأظهرت بيانات من الإدارة الوطنية للطاقة أن الطاقة الإنتاجية للمنجم تبلغ 150 ألف طن سنويًا.

أعلى معدل حوادث

وتعتبر حوادث المناجم الصينية واحدة من أعلى معدلات الحوادث المميتة بين مناجم العالم، وتؤكد الصين في السنوات الماضية أنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن، بسبب أضرارها البيئية والمخاوف على سلامة العاملين بها.

وتعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم وهي أكبر مستخدم للكهرباء المستمدة من طاقة الفحم وتقوم بتوليد ما يقدر بحوالي 73٪ من إنتاج الكهرباء من الفحم حتى عام 2014م.

وانخفض إنتاج واستهلاك الفحم كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية في الصين منذ عام 2013م، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يستمر الانخفاض حتى يصل إلى 45٪ في عام 2040م.