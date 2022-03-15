لا تترك الأجهزة الأمنية فرصة للخارجين على القانون أو المخالفين للأنظمة واللوائح داخل المملكة، لتقف لهم بالمرصاد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في عدد من الجرائم في الفترة الأخيرة.

جهود رجال الأمن:

وأظهر مقطع فيديو أبرز العمليات التي قامت بها الجهات الأمنية في عدة مناطق، منهم 11 متهمًا بينهم مواطنون ومقيمون بارتكاب جرائم متنوعة.

كما تم القبض على مواطن اعتدى على زوجته ما أدى إلى وفاتها، وآخر سرق مصوغات ذهبية من منزل، كما ألقى القبض على مواطنين أطلقا النار باتجاه آخر لخلافات سابقة وهربا فيما تستر والدهما عليهما وضبط السلاح المستخدم و26 طلقة حية.