أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المسئول عن إصدار فواتير المعاملات العقارية الإلكترونية.

ولفتت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المسؤول عن إصدار فواتير المعاملات العقارية الإلكترونية إما صاحب العقار أو المكتب العقاري الذي ينيب عن صاحب العقار.

طبيعة التعاقد:

كما نشرت الزكاة والضريبة والدخل مقطع فيديو توعوي أكدت خلاله أن إصدار الفواتير العقارية الإلكترونية تعتمد على طبيعة التعاقد بين صاحب العقار والمكتب العقاري.

ولفتت إلى أنه يمكن لصاحب العقار تكليف طرف ثالث وهو المكتب العقاري في هذه الحالة، لإصدار الفواتير بالنيابة عنه، ويستوجب هذا الإجراء موافقة هيئة الزكاة على صرف الفواتير من قبل طرف ثالث.

ولفتت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المسؤول عن إصدار فواتير المعاملات العقارية الإلكترونية إما صاحب العقار أو المكتب العقاري الذي ينيب عن صاحب العقار.

طبيعة التعاقد:

كما نشرت الزكاة والضريبة والدخل مقطع فيديو توعوي أكدت خلاله أن إصدار الفواتير العقارية الإلكترونية تعتمد على طبيعة التعاقد بين صاحب العقار والمكتب العقاري.

ولفتت إلى أنه يمكن لصاحب العقار تكليف طرف ثالث وهو المكتب العقاري في هذه الحالة، لإصدار الفواتير بالنيابة عنه، ويستوجب هذا الإجراء موافقة هيئة الزكاة على صرف الفواتير من قبل طرف ثالث.