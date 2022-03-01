تترقب الجماهير مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم المقرر إقامتها في شهر مارس الجاري، وسط طموحات بمواصلة تألق الأخضر وحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر في مارس

وينتظر الأخضر في مارس مواجهتين حاسمتين بمشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث إنه سيواجه الصين يوم 24 مارس على استاد الشارقة في الإمارات.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الأسترالي، يوم 29 مارس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب السعودية يتصدر مجموعته

وقبل مواجهات الجولة التاسعة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب اليابان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب العماني برصيد 8 نقاط، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتتذيل فيتنام ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.