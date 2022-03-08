نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي “نحو صناعة الأثر ورؤية التمكين 2030″، وذلك بفندق راديسون بلو السلام بجدة بحضور مدير عام الفرع فهد رشيد بن رقوش، وقيادات القطاع غير الربحي.

هدف الملتقى:

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أبرز الممكنات والأدوات لرفع كفاءة وفعالية القطاع في أداء مسؤولياته مما يعزز الدور التنموي والاقتصادي للقطاع.

وتناول الملتقى خلال جلساته العلمية بمشاركة المختصين والمستشارين والمعنيين بالقطاع غير الربحي؛ واقع الحوكمة وتحديات وحلول ومعيار السلامة المالية “مؤشرات ومقاييس”، وكذلك آلية الموافقات الرسمية على برامج وانشطة الجمعيات، ودور وحدات التطوع في الجهات الأهلية، وبناء وصناعة الشراكات والمسؤولية المجتمعية.