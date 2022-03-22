حذر عبدالعزيز العثمان، استشاري التغذية السريرية والمهتم بالعمل التطوعي، من الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الاحتيال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر إعلانات العمالة.

قصة صادمة:

وقال العثمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “تنبيه مهم جدًّا مع قرب رمضان الكريم.. امرأة اتفقت مع شركة تأجير عاملات منزليات، ووصلتها رسالة جوال بها رابط لتسديد المستحقات وطلب إدخال الرمز السري للبنك”.

وتابع العثمان: “المرأة تفاجأت بسحب كامل رصيدها من جهة خارج المملكة خلال ساعة”، مضيفًا أن “شركة العاملات أخلت مسؤوليتها من طلب التسديد.. فلا تقعوا ضحية الاحتيال”.

وفي وقت سابق، حذر الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية (مساند) من التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام.

إعلانات مشبوهة:

ونوه مساند إلى أنه تم رصد إعلانات مشبوهة على مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام ونقل كفالة العمالة المنزلية، محذرًا من التعامل مع أشخاص أو مواقع غير موثوقة أو التعاقد مع وسطاء خارج منصة مساند التي توهم المواطنين بمصداقيتها عبر إنشاء مواقع مستنسخة من المواقع الرسمية.