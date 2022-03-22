حذر عبدالعزيز العثمان، استشاري التغذية السريرية والمهتم بالعمل التطوعي، من الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الاحتيال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر إعلانات العمالة.
قصة صادمة:
وقال العثمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “تنبيه مهم جدًّا مع قرب رمضان الكريم.. امرأة اتفقت مع شركة تأجير عاملات منزليات، ووصلتها رسالة جوال بها رابط لتسديد المستحقات وطلب إدخال الرمز السري للبنك”.
وتابع العثمان: “المرأة تفاجأت بسحب كامل رصيدها من جهة خارج المملكة خلال ساعة”، مضيفًا أن “شركة العاملات أخلت مسؤوليتها من طلب التسديد.. فلا تقعوا ضحية الاحتيال”.
وفي وقت سابق، حذر الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية (مساند) من التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام.
إعلانات مشبوهة:
ونوه مساند إلى أنه تم رصد إعلانات مشبوهة على مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام ونقل كفالة العمالة المنزلية، محذرًا من التعامل مع أشخاص أو مواقع غير موثوقة أو التعاقد مع وسطاء خارج منصة مساند التي توهم المواطنين بمصداقيتها عبر إنشاء مواقع مستنسخة من المواقع الرسمية.
وقعت ضحية الإحتيال وانتهي ويحبوا كامل الرصيد لااقول سوي حسبي الله ونعم الوكيل
المواطنه التي فقدت رصيدها ولكن ليس بغباءها او استهتار مني ولكن لحاجتي الشديده لعامله منزليه ولأن صحتي وسني لايسمحون لي ان اكون كما كنت بكامل قوتي وصحتي ولأني اقيم بمفردي مع شغاله وسائق ولكنها ستسافر
هذا ماستدعاني ان اطلب كما طلب الكثير عبر تلك التطبيقات
ولأن طيبتنا نحن اهل المدينه التي استمديناها من حسن الجيره ولأنهم اقسموا بالله ايمانا مغلظه فقد صدقتهم
فمن طبعي لاعرف الكذب واحذر الكذابين ولكن الأيمان بالله جعلني اصدقهم اجلالا لله عز وجل ولكنهم وقعوا في شر اعمالهم وايمانهم الغموس واسأل الله ان يرجعها لي فهي رواتب العماله وهذا مااحزنني
لست بلهاء ولست ساذجه ولكني طيبه وسني وصحتي ووحدتي فرضوا عليا مافعلته
شكرا للمسؤولين وشكرا لسياسة دولتنا الرشيده وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الحارم واسأل الله العلي القدير ان يعوضني خيرا منها والشكر موصول للجميع