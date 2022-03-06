استقبل المواطنون والمقيمون قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية، والتي من بينها إلغاء التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة مساجد المملكة، اعتبارًا من صلاة الفجر لهذا اليوم الأحد، بمشاعر السعادة والبهجة والفرح، على ما أنعم الله به على الأمة بأن أزاح الوباء وكشف الغمة.

“ المواطن ” رصدت المشاعر في هذا التقرير.

“يوم جديد وفجر يختلف عن غيره من الأيام الماضية”، بهذه الكلمات بدأ إمام وخطيب جامع السلامة بحلي التابعة لمحافظة القنفذة شايع بن محمد الغبيشي، حديثه لـ”المواطن“، مضيفًا: “الآن تقرأ الفرحة في الوجنات وابتسامات الثغور والكل يتمتم الحمد لله، الحمد لله، استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الخلل.. ألقيتها على أسماع المصلين والفرح والبشر يرسم على وجوههم لوحة باهية الجمال.. اللهم لك الحمد”.

وتوجه الغبيشي بالشكر من الأعماق لمن ساهم في عودة الحياة الطبيعية إلى المواطنين والمقيمين، موجهًا الشكر أيضًا لولاة الأمر، داعيًا “اللهم أدم علينا نعمة الإيمان والأمان، والصحة والعافية يا حي يا قيوم”.

وحول هذه البشرى السارة بإلغاء التباعد وعودة صلاة الجماعة دون إجراءات، عبّر إبراهيم بن طواشي الشاعري، أحد أهالي مركز عمق بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير، عن بالغ سعادته بعودة الحياة إلى طبيعتها في مملكة الخير، مبينًا أن تخفيف الإجراءات الاحترازية جاء بناءً على معطيات معينه لدى جهات الاختصاص والتي بدورها أعلنت تخفيف الإجراءات، ومنها إلغاء التباعد الجسدي في المساجد.