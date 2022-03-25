أدان مغردون عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة عبر الطائرات المسيرة والمقذوفات، مؤكدين ضرورة أن يتم رد الصاع صاعين من جانب التحالف العربي لدعم الشرعية ومعاقبة ميليشيا الإرهاب على استهدافها للمملكة.

استهداف خزانات المياه والكهرباء:

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة.

وأكد التحالف وقوع حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء، ولا يوجد خسائر بشرية.

وشدد التحالف على أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد والتوقيت المناسب.

كما أعلن وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، وحدوث أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

وقبلها أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة مفخخة أطلقت تجاه مدينة نجران.

لا بأس يا نجران:

وعبر وسم نجران الآن، علق فهد الناصر: لا بأس يا نجران بردًا وسلامًا بإذن الله أما الحوثي فانتظر ما بعد العبث سيأتيك الرد عاجلًا.

وشدد خاتم الشمري على أن النظام الايراني الارهابي هو من يزود ميليشيا الحوثي بالصواريخ والمسيرات لضرب المدنيين في السعودية، وهذا بسبب تقاعس وضعف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعاملها مع إيران.

إطالة أمد الحرب:

أما حازم النجار فأكد أن ميليشيا الحوثي تريد إطالة أمد الحرب خدمةً لمشروع أسيادها في إيران، ولكن الشعب اليمني سيقول كلمته قريبًا في مشاورات الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وشددت نوف العادل على أن اليمن العروبي الأصيل سيعود بكافة أطيافه إلى النسيج والحضن العربي الذي ينتمي اليه، وسيعود سعيدًا كما كان.