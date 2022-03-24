تنازل المواطن مانع بن جاسر اليامي، عن قاتل ابنه “لوجه الله تعالى”، قائلًا إنه تنازل عنه سواءً كانت جريمته التي ارتكبها عمدًا أو بدون قصد، ابتغاء وجه المولى سبحانه وتعالى.

فيديو | مقتل ابنه من ابن عمه فيتنازل لوجه الله.. "إن كان عمد وإن كانها زلّة فأنا مسامحه" #نجران#الراصد pic.twitter.com/f5rnyiQpDT

— الراصد (@alraasd) March 24, 2022

ابني قُتل على يد ابن عمه

وقال العم اليامي، في مقطع فيديو نشره حساب برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن “ابنه تعرَّض للقتل على يد ابن عمه”.

وأضاف المواطن اليامي “أنه كان في يوم الحادث مع ابنه عند ابنته، وعند عودته ذبح ذبيحة وكان ابنه يصبّ له القهوة، لافتًا إلى أنه خرج لتنتهي حياته على يد ابن عمه، دون أن يوضح السبب”.