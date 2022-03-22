اعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

النظام المرن:

ومن المقرر أن يكون بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.

مرونة توقيت اليوم الدراسي:

والنظام المرن يستهدف المرونة لتوقيت اليوم الدراسي، حيث يراعي دوامات الوالدين والموظفين وييسر عليهم، كما أنه توقيت يسمح بإتاحة وقت كافٍ للطلاب والطالبات في النوم والراحة قبل بداية اليوم الدراسي.

كما يُقصد بالنظام المرن أن يكون موعد بداية اليوم الدراسي حسب ما يراه مدير تعليم المنطقة، وهو ما أكدته التعليم بمنحها مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.

التعليم المستمر:

كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة التاسعة وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.