حذر خبير الطقس عقيل العقل من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتًا إلى أنها سوف تؤثر على درجات الحرارة في البلاد.

الموجة بدأت:

وقال العقل في تصريحات إلى قناة “الإخبارية”: إن موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية، مشيرًا إلى أن “موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الأربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة.

درجات حرارة صفرية:

وأفاد بأنه “من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية”، مؤكدًا أن أكثر المناطق تأثرًا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف.