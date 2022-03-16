تعاطف الكثير من متابعي موديل هيما معه بعدما ظهر في مقطع فيديو يجهش بالبكاء بعدما قص شعره معتذرًا للجميع.

بكاء موديل هيما

وظهر هيما في مقطع فيديو متداول وهو يبكي ويؤكد أنه لم يكن يدري أن ما يقوم به سيسبب له المتاعب والضرر لهذا الحد.

وقال هيما : “ما توقعت الشهرة ممكن تكون مضرة لي .. ولا تمنيت الناس اللي تكرهني يشوفوني بهالحالة ”

وظهر مشهور التواصل في مقطع سابق يجلس بينما يقوم شخص آخر بقص شعره وتم تداول صوره وهو يحمل شعره في صحن بين يده وعلامات الأسى تظهر على وجهه.

الاعتداء على هيما

وكان عدد من الأشخاص قد اعتدوا على مشهور التواصل هيما أثناء تواجده في أحد المراكز التجارية حيث كان يصور مقطع فيديو كعادته لكنهم ضربوه بقوة وطردوه من المركز.

انتقادات للعنف والترهيب

ورفض المواطنون ترهيب هيما والاعتداء عليه حيث قال عباد بن عبدالقادر معلقًا على الواقعة :” للمتخلفين اللي يعتدوا على الناس واللي اعتدوا عليه لا فعل ولا تصرف يدل على إنكم رجال وإن كان ما ناسبكم شخص أو محتواه ما يعطيكم الحق إنكم تعتدون عليه بأي شكل من الأشكال.. الله يأخذ حقه منكم بكل الأشكال الممكنة والله لا يوليكم على الناس والله يشغلكم بأنفسكم عن ضرر الناس.”

أما مي فعلقت بالقول : ” الجروح والإصابات اللي فيه نتيجة اعتداء !!!! كنت مفكرته حادث، قشعر بدني الله يـ ـحرق أبدانهم وقلوبهم وحياتهم ورزقهم وعافيتهم وكل ما يعزّ عليهم المسوخ اللي أعطوا نفسهم الحقّ يسوون كذا في أي إنسان مهما كانت الأسباب “.

وقالت ليان : “مو يعني تكره شخص يعني تحقد عليه وتوصل إنك تتعرض له وتضربه وش هالبجاحة اللي فالناس وبإذن الله الحكومة ما تقصر معاهم، أكثر إنسان عفوي وما يتصنع حتى وهو في مجال شهرته ما تغير ولا شيء وحسبي الله ونعم الوكيل.”