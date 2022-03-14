كشف مسؤولون مطلعون أن موسكو طلبت مساعدة اقتصادية وعسكرية من الصين لمتابعة العملية العسكرية في أوكرانيا، وللالتفاف على العقوبات الغربية، في وقت حذرت واشنطن مرارا بكين من مساعدة موسكو، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

كما أوضحوا أن الروس طلبوا من بكين تزويدهم بمعدات عسكرية للحرب ومساعدات اقتصادية لمساعدة البلاد في تجاوز العقوبات الدولية، لكنهم لم يحددوا الطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة أو ما إذا كانت الصين قد استجابت.

في المقابل، نفى المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينجيو، علمه بما أوردته تقارير إعلامية أمس الأحد بأن موسكو طلبت من بلاده عتاداً عسكرياً، بالقول، “لم أسمع بذلك مطلقا”.

كما أوضح في بيان أن “الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا”، مضيفا أن “الأولوية القصوى الآن هي لمنع تصعيد الموقف المتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة”.