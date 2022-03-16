قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن غدًا الخميس أول موسم الحميمين، وهو عبارة عن نجمين وكل نجم 13 يومًا، بمجموع 26 يومًا.

غدًا بداية الحميمين

وأضاف الزعاق، أن موسم الحميمين سمي بذلك نسبة إلى حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض، ونتيجة لهذا الحمو فإن جميع الزواحف، والهوام السامة (العقارب – الثعابين) تخرج من مخابئها، ولهذا أسموه أهل الشام بسعد الأخبية، وقالوا “في سعد الخبايا تطلع الحيايا”.

وتابع: “تتكون السنة عند العرب من فصلين وكل فصل يحتوي بين دفتيه على مواسم، وأول مواسم الشتاء موسم الصفري، أول أكتوبر، وآخر مواسمه موسم الحميمين آخر شهر مارس”.

وأشار إلى أن الحميم الأول آخر نجوم الربيع الحار وهو برد بياع الخبل عباته، والحميم الثاني أول نجوم الصيف وهو برد العجوز وهو نادر الحدوث وإذا حدث فإنه مهلك للحرث والنسل ولذلك قالوا يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميم.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أنه مع دخول موسم الحميمين تدخل الشمس حيز الصيف، فالصيف له بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع الحميم الثاني، وشدته في موسم الجوزاء، ونهايته مع موسم سهيل، والعامة يسمون أمطاره بأمطار سماك نسبة إلى نجم السماك.

تساوي الليل والنهار

يذكر أن الزعاق قال إن اليوم الأربعاء سيتساوى طول الليل مع النهار، حيث تشرق الشمس وتغرب في نفس موعدها، فستغرب في المملكة الساعة السادسة وتشرق الساعة السادسة.