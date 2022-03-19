حطم موسم الرياض جميع التوقعات وسجل عدد زوار تجاوز 14 مليون زائر حتى اليوم الجمعة، مناطق وفعاليات الموسم، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

أبرز وجهات الترفيه:

ويعد موسم الرياض أحد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في 20 أكتوبر الماضي تحت شعار “تخيل أكثر”، بفعاليات وإبداع وتنوع يتحدى الوصف ويفوق الخيال، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، مما يجعله الموسم الترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة ومنطقة الخليج.

7500 يوم فعالية:

وتشتمل فعاليات موسم الرياض على أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية، وهو ما يعكس مستوى الثراء المعرفي والابتكار الذي تتميز به القدرات البشرية الوطنية، وحجم الجهود التي تقف وراءه النجاح المذهل للموسم.

أرقام غير مسبوقة:

وحقق موسم الرياض عددًا من الأرقام غير المسبوقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، في حين لم تتجاوز فعالياته 5 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

كما شاركت أكثر من 1255 شركة في موسم الرياض، وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعل موسم الرياض مساهمًا فعليًّا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لتوفير فرص العمل للشباب والفتيات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

تنوع في الترفيه:

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال فترة الإجازة مسرحيتين تؤديهما نخبة من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر باقي الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.