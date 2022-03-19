أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن موسم الرياض حطم جميع التوقعات وسجل عدد زوار تجاوز 14 مليون زائر حتى اليوم الجمعة.

عدد زوار #موسم_الرياض يتجاوز 14 مليون زائر حتى الآن 😎🔥🔥

تخيلوا أكثر 💪 pic.twitter.com/zkIIVbgs1p

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 18, 2022

تنوع الترفيه:

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال فترة الإجازة مسرحيتين تؤديهما نخبة من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر باقي الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.

ونتر وندر لاند:

وتواصل منطقة ونتر وندر لاند نجاحها في صناعة الترفيه الأضخم، وتضم في مساحاتها العديد من ألعاب الإثارة والحماس، وتمنح قاصديها روح المغامرة من خلال ألعابها مختلفة الارتفاعات والسرعة والمسارات، مثل: لعبة حول العالم واير ماكس وسكاي لوب ودبل لوب كوستر وغيرها، إضافةً إلى زواياها الجاذبة التي توفر كافة متطلبات الزائرين الترفيهية. ذا جروفز: وتُعد منطقة ذا جروفز وجهةً مثاليةً لعشاق الهدوء والطبيعة والرفاهية المرموقة، إذ تتمتع المنطقة بتصاميم راقية ورائعة تتداخل مع الإضاءة المُعلقة في متاجرها ومطاعمها ومختلف أماكنها، وتتعدد فيها العروض الفنية والموسيقية والرقصات الاستعراضية، وتحتضن بوتيكات الأزياء العالمية والمقاهي والمطاعم المختصة.

بوليفارد رياض سيتي:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومقاهي ومطاعم، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار، في حين تلبّي منطقة “ونتروندرلاند”، رغبات كافة أفراد العائلة، حيث تحتوي على سبع مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هويةً معيّنةً، وهي مغامرات الرعب، والصندوق السحري، ودريم لاند كرنفال، وغابة الثلج الشرقي، وغابة الثلج الغربي، والمهرجان الشتوي، وطريق العجائب.