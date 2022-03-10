يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي ضد فريق كريستال بالاس في الأسبوع المقبل.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وسيواجه السيتي، فريق كريستال بالاس مساء الاثنين المقبل في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وبالأمس، تأهل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله السلبي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي في إياب دور الستة عشر.

وكان السيتي استفاد من الفوز ذهابًا على سبورتينج لشبونة في البرتغال بخماسية دون رد ليتأهل إلى دور الثمانية.

وسجل جابرييل جيسوس هدفًا في مباراة الأربعاء، لكن الحكم قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستثمر السيتي فوزه في الذهاب بخماسية دون رد، ليعبر إلى دور الثمانية.

مان سيتي يحسم تأهله لربع النهائي بعد خماسية الذهاب

وكان مان سيتي سجل خماسية في لقاء الذهاب في البرتغال عبر كل من رياض محرز وبيرناردو سيلفا هدفين وفيل فودين ورحيم سترلينج.

يذكر أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمنوا جميعًا التأهل لدور الثمانية.

وكان السيتي وصل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكنه خسر المباراة النهائية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.