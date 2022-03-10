أكد صندوق هدف أن دعم التدريب يصرف عند مباشرة التدريب على رأس العمل وليس بعد التسجيل في البرنامج. جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين يسأل عن الدورات المتاحة وموعد صرف الدعم.

طريقة التسجيل في تمهير

وقالت خدمة العملاء في برنامج هدف إن خطوات التقدم إلى برنامج تمهير تتم من خلال ما يلي:

الدخول إلى الملف الإلكتروني ثم الانتقال إلى قائمة برامجنا.

وبعد أن تصبح حالة الأهلية (مؤهل) حينها يمكن التقدم إلى الفرص التدريبية المعلنة.

بعد ذلك عليك انتظار قبول إحدى المنشآت وإرسال العرض التدريبي لكم

ويتم الصرف بعد مباشرة التدريب على رأس العمل بالمنشأة.

46 ألف مستفيد

يذكر أن عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2017م وحتى الآن تجاوز أكثر من 46 ألف مستفيد ومستفيدة، في كافة المناطق وذلك للاستفادة من برامج دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف التي يقدمها الصندوق، لرفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل.

ضوابط الاستحقاق:

ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج: