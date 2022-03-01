أخيرًا وبعد طول انتظار يعرض الفيلم الجديد من سلسلة أفلام الرجل الوطواط تحت عنوان The Batman في المملكة يوم الخميس 3 مارس الجاري في فوكس سينما السعودية، وذلك بعد عرضه الافتتاحي في هوليوود، بحضور أبطاله وصناعه، وسط إشادة النقاد بالمستوى الفني للفيلم، وترقب كبير من عشاق شخصية The Batman.

كورونا يعطل The Batman

وتعطل عرض The Batman للمخرج مات ريفز، مرتين بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى توقف التصوير بسبب إصابة عدد من العاملين في الفيلم بفيروس كورونا، ومنهم بطل الفيلم النجم الإنجليزي روبرت باتينسون، والذي يؤدي لأول مرة دور باتمان بعد أن أجرى المخرج مات ريفز عشرات من تجارب الأداء حتى وقع اختياره على باتينسون.

وفور الإعلان عن الموعد النهائي لعرض الفيلم في الرابع من مارس في أمريكا وإنجلترا، بدأت بعض دور العرض في فتح باب الحجز للتذاكر الإلكترونية، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه ما يزيد عن 80 مليون دولار.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم، الذي تصل مدته إلى ساعتين و55 دقيقة، حول ارتكاب ريدلر “رجل الألغاز” – يؤدي دوره بول دانو- عددًا من جرائم القتل للشخصيات السياسية الهامة في “جوثام ستيت، وفى كل مكان جريمة يترك لغزًا يشير إلى ضحيته القادمة والفساد الذي تمثله في المدينة، فيبدأ The Batman في مطاردته، ليضع “ريدلر” أمامه عددًا من الإشارات التي تدل على تورط أسرة بروس وين نفسه في الفساد.

يذكر أن التريللر الدعائي لفيلم The Batman حقق منذ طرحه على يوتيوب في أكتوبر الماضي 43 مليون دولار مشاهدة.