يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة آرسنال ضد ليفربول التي تنطلق بعد غد الأربعاء في الجولة السابعة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت مباراة آرسنال ضد ليفربول

وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الإمارات” معقل فريق آرسنال.

وكان ليفربول فاز في الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي على فريق برايتون بثنائية دون رد أحرزها كل من الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح.

آرسنال وليفربول منتشيان بآخر فوز في البريميرليج

أما آرسنال فحقق فوزًا مهمًا بالأمس على نادي ليستر سيتي بثنائية دون رد سجلها كل من الغاني توماس بارتي والفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء.

وقبل المباراة، يتواجد ليفربول في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، أما آرسنال فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.