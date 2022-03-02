يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا الخميس، مباراة النصر ضد الهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريقان التقيا قبل 9 أيام من الآن، وبالتحديد في يوم 21 فبراير الماضي في ربع نهائي كأس الملك على ملعب مرسول بارك، وفاز الهلال بثنائية النيجيري أوديون إيجالو وسالم الدوسري، بينما سجل لـ النصر، نجمه البرازيلي تاليسكا.

توقيت ديربي النصر ضد الهلال

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في دوري المحترفين، كانت انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد أحرزهما كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا حيث أُقيمت يوم 16 ديسمبر الماضي على ملعب ” الملك فهد الدولي” في الرياض.

ترتيب النصر والهلال في جدول الدوري

وقبل مباراة، النصر ضد الهلال، يتواجد النصر في المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، أما الهلال فيتواجد في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

وسيغيب سلطان الغنام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول في النصر، عن مواجهة نادي الهلال بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبها السبت الماضي في دوري المحترفين.

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سلطان الغنام، أثبتت إصابته بتمزق حاد في أربطة مفصل القدم الجانبية، متمنيًا له الشفاء العاجل.