يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا الثلاثاء كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للبقاء في المركز الرابع والاقتراب من نادي النصر صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما نادي الاتحاد فلا بديل أمامه إلا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة رقم 57 والاقتراب شيئًا فشيئاً من حسم لقب الدوري.

تاريخ مواجهات الهلال ضد الاتحاد في مارس

وسيواجه الهلال منافسه نادي الاتحاد في المباراة رقم 20 التي تجمع بينهما في شهر مارس، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين.

وكانت المواجهة الأولى بين الهلال والاتحاد في نهائي كأس الملك في 13 مارس 1965، وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي بنتيجة (1-1)، قبل أن يحسم الهلال اللقب بركلات الترجيح.

بينما كانت آخر مواجهة جمعت بين الهلال والاتحاد، في الجولة 20 من دوري المحترفين، في مارس 2017، وانتهى اللقاء بفوز الهلال على مضيفه الاتحاد بنتيجة (3-1).

وفاز الزعيم على الاتحاد في 7 مباريات مقابل 6 انتصارات لصالح الاتحاد وكان التعادل حاضرًا بينهما في 6 مواجهات.