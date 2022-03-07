تنطلق غدًا الثلاثاء، مباراتين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد نهاية مباريات الذهاب في الدور ذاته.

ليفربول يسعى للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي وتنطلق في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة غدًا على ملعب ” أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وإنتر، انتهت بفوز ليفربول في إيطاليا بهدفي فيرمينيو ومحمد صلاح، أما بايرن ميونخ فتعادل في النمسا ذهابًا مع ريد بول سالزبورغ بهدف لكل فريق.

ملخص مباراة ليفربول ضد الإنتر ذهابًا

وفي مباراة ليفربول ضد الإنتر ذهابًا، بدأ الشوط الأول بأداء هجومي متوازن بين الفريقين، حيث أهدر الريدز عدة فرص عبر السنغالي ساديو ماني والإسباني تياجو ألكانتارا لإحراز الهدف الأول، بينما أهدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فرصة إحراز الهدف الأول لإنتر ميلان.

وفي الشوط الثاني، سجل البوسني إدين دزيكو هدفًا لإنتر ميلان، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وبالدقيقة الـ76، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الأول للريدز من ضربة رأسية متقنة.

ليفربول لم يستسلم، وتمكن المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني لـ الريدز في الدقيقة الـ84، ليقترب الفريق الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا.