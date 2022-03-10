كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية العام والتخصص.

مواعيد تهمك:

ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

وقالت الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين على تويتر : ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في 21 أبريل 2022م.

أهداف اختبار الرخصة المهنية

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، كما تُعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا (38) تخصّصًا.

الحصيلة العلمية والخبرة المهنية

ويعتمد الاختبار على الحصيلة العلمية والخبرة المهنية لدى المعلم، إضافةً إلى سعة اطلاعه على مجال تخصصه، ومن الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عنها، ومما يساعد المتقدم في أداء الاختبار معرفة طبيعة الاختبار وجوانبه الدقيقة والصحيحة من على موقع الهيئة.

توزيع أعداد المتقدمين

يذكر أن عدد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية وصل ما يقارب 200 ألف متقدم، وكشفت الهيئة أن عدد المتقدمين للاختبار في المقرات (الورقية) بلغ ( 84,500 ) متقدم و ( 95,700 ) متقدمة، وتم تطبيق الاختبار في (103) مقرات للرجال وللنساء موزعة على مدن ومحافظات المملكة، حيث طبقت خلال الفترة من 23 – 27 فبراير 2022م، واستهدفت المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة.