أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك موسم 2021/ 2022.
نصف نهائي كأس الملك:
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الشباب عند الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 3 إبريل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.
ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد عند الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 4 إبريل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في نصف نهائي كأس الملك.
ركلات الجزاء حسمت المتأهلين:
وشهدت مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة منافسة قوية على خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وكانت ركلات الجزاء كلمة الحسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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