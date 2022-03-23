كشف مصور الطيور بدر القاسم، عن الموقف الذي جعله يتحول من صائد للطيور إلى مصور للطيور.

من صائد للطيور إلى توثيق حياتها..

المصور "بدر محمد القاسم" يكشف لياهلا عن الموقف الذي جعله يتحول من "صائد طيور إلى مصور طيور"@Birds_bader#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1PDqNtLaGO

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 22, 2022

تناقص أعداد الطيور:

أكد القاسم خلال حواره إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تناقص أعداد الطيور هو السبب الرئيسي في هذا التحول، وهذا الموقف جعله يتحول من صائد للطيور إلى مصور يوثق حياتها في الطبيعة.

التصوير ليس سهلًا:

وتابع أن الصيد يذهب والصورة هي الباقية، حيث أنه ذهب مرة لصيد طائر وفكر حينها في ترك الصيد، وبالفعل اتجه إلى تصوير الطيور، منوهًا إلى أن التقاط الصور ليس سهلًا، ومن الممكن أن يقضي يومًا كاملاً من أجل اتخاذ صورة واحدة.