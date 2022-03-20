سخر حساب نادي موناكو الفرنسي الرسمي في “تويتر” من منافسه باريس سان جيرمان وذلك بعد هزيمة الأخير بثلاثية عصر اليوم في الجولة الـ29 بـ الدوري الفرنسي.

"يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة.. سرى الليل يا أبو التلاتة" 🎶🕺

🤝 @Alhilal_FC

❤️ 3⃣ – 0️⃣ 🔵 #موناكو_باريس pic.twitter.com/83SBrhcxAr — إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) March 20, 2022

كيف سخر موناكو ؟!

واستعان حساب فريق موناكو الرسمي بمقطع فيديو لـ جماهير نادي الهلال في إحدى المباريات السابقة لهم قائلًا: ” يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة، سري الليلة يا أبو تلاتة”، في إشارة منهم للسخرية من سان جيرمان عقب خسارته من فريق موناكو بثلاثية.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من فريق موناكو، أسفر عن الهدف الأول للاعب الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة الـ25.

وحاول نادي سان جيرمان، العودة وإحراز هدف في الشوط الأول ولكن دون جدوى، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم فريق موناكو.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر تراجع الفريق الباريسي ليضيف نادي موناكو الهدف الثاني عبر اللاعب كيفن فولاند في الدقيقة الـ69.

وعند حلول الدقيقة الـ85 عزز وسام بن يدر من تقدم فريق موناكو ليضيف ثاني أهدافه والثالث لفريق الإمارة من ركلة جزاء.

باريس سان جيرمان في الصدارة رغم الخسارة

وتوقف رصيد سان جيرمان عند 65 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد موناكو 44 نقطة في المركز السابع.