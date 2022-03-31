تترقب الجماهير السعودية قرعة كأس العالم 2022، لتحديد مشوار الأخضر خلال مشاركته في المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

تأهل السعودية بأرقام قياسية

وتأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة، يليه اليابان بـ22 نقطة، فيما حلت أستراليا ثالثًا لتخوض الملحق الآسيوي أمام الإمارات.

وحقق الأخضر العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، وتحقيق العلامة الكاملة في المباريات بملعبه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يسعى لتكرار إنجاز مونديال 1994

وشارك الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.

وبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشواره في مونديال أمريكا 1994 بالخسارة أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، وسجل فؤاد أنور للصقور، قبل أن يفوز على المغرب بالنتيجة ذاتها، أحرزهما أنور أيضًا وسامي الجابر من ركلة جزاء.

وفجر الأخضر مفاجأة كبرى بتحقيق الفوز على منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم بهدف تاريخي أحرزه سعيد العويران، ليتأهل إلى دور الـ16، ويواجه السويد، التي فازت بنتيجة 3/1.

ويسير منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز، الأمر الذي يحفز اللاعبين لكتابة التاريخ، وتكرار إنجاز تجاوز مرحلة المجموعات، خاصة أن مونديال 2022 في قطر سيشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا للمنتخبات العربية.