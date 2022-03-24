تتنوع وظائف تطبيق التراسل الأشهر في العالم واتساب، حسب نوعية الهاتف المحمول الذي يتم استخدامه، حيث تظهر الاختلافات بين هواتف Android والتطبيق على iPhone، ففي إصدار التحديث ( Beta for iOS (2.22.6.73 المتعلق بهواتف نظام Android والتي تسعى الشركة إلى إطلاقه قريباً، ظهرت ميزات جديدة وخيارات إضافية من بينها ممحاة.

ممحاة واتساب:

وحسب مدونة Wabetainfo، فإنه لاستدعاء هذه الممحاة يتوجب النقر على رمز قلم الرصاص. بعد ذلك يمكن تمييز الزوايا بعد تكبير حجمها على شاشة الهاتف الذكي ومسحها.

ويمكن إزالة لوحات ترخيص السيارات أو أرقام الهواتف أو العناوين بسهولة في الرسائل والملفات المرسلة، غير إن هذه الخاصية لا تزال غير متوفرة لمستخدمي واتساب الذين يمتلكون هاتف سامسونج أو شاومي أو سوني. فيما تعكف الشركة على تغيير ذلك.

تقييم حالي:

ونشرت مدونة Wabetainfo في تقريرها، أن خاصية الممحاة يتم حالياً تقييمها في مختبر الإصدار التجريبي. وبعد ذلك سوف تصبح متاحة كتحديث لجميع المستخدمين.

ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد متى ستكون الممحاة بالفعل متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.