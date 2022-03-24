شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير راتهور وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل معالي القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول متقاعد راحيل شريف، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.