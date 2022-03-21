شرف الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم الاثنين، الحفل الذي أقيم في مبنى محافظة الأحساء الجديد، وحضره نخبة من أعيان محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين.

وفور وصول نائب أمير الشرقية تجول في أقسام مبنى المحافظة واطلع على سير العمل في المحافظة وما يقدم من خدمات للمستفيدين.

مكانة تاريخية كبيرة:

وقال الأمير أحمد بن فهد: إن “الأحساء تحظى باهتمام كبير من قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما لها من مكانة تاريخية كبيرة جعلتها من أهم محافظات المنطقة، وأنا سعيد جدًّا في هذا اليوم أن ألتقي بأهالي الأحساء واستمع إلى حديثهم، بعد أن منعتنا ظروف جائحة كورونا من التواصل بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، لكن الأحساء وأهلها دائمًا في القلب وسيستمر التواصل وتستمر اللقاءات بإذن الله”.

تفقد المشروعات التنموية:

ويطلع نائب أمير المنطقة الشرقية خلال زيارته التفقدية للمحافظة على عدد من المشاريع التنموية في المحافظة في القطاع الصحي وعدد من المشاريع البلدية والتنموية في المحافظة.