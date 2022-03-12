نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم أمس، في مراسم تنصيب فخامة السيد غابريل بوريك رئيساً لجمهورية تشيلي، وذلك في مقر الكونجرس التشيلي بمدينة فالبارايسو.

ونقل معالي نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لرئيس جمهورية تشيلي الصديقة، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.