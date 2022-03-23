يتهيأ نادي الإبل للقيام بدوره في تنظيم سرية الهجانة الملكية بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء المبنية على دراسة هيئة الخبراء وما لحقها من كتاب لأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.

وجاء اعتماد توصية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بقيام رئاسة الحرس الملكي بالإشراف الكامل على السرية، وإبرام اتفاقية تعاون مع نادي الإبل يتولى بموجبها النادي عدد من الأمور والتنسيق معه فيما يتصل بالجوانب الفنية بإدراج المتطلبات المالية والوظائف.

دعم قطاع الإبل:

ورفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة.

وقال ابن حثلين: إن النادي سيباشر التنسيق مع رئاسة الحرس الملكي لظهور سرية الهجانة الملكية وتنفيذ ما صدر بذلك مع تسخير كوادر وخبرات النادي في البلورة على أكمل صورة.

مهام الهجانة الملكية:

وبين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن مهام الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد- حفظهما الله ورعاهما- والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية.