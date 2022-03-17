يُعاني نادي الحزم على الصعيد الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الحزم يسعى للعودة إلى هز الشباك

وفشل الحزم في هز الشباك آخر 4 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح، الهلال، الفيصلي وضمك، حيث يعود آخر أهدافه إلى مواجهة أبها في الجولة الـ20.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستعادة حاسة التهديف خلال مباراته المقبلة ضد الاتحاد، إلا أنه يصطدم بقوة دفاع العميد، الذي يُعد الأفضل خلال منافسات الموسم الحالي.

الاتحاد ضد الحزم

ويلعب الاتحاد ضد الحزم، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.