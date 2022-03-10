يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحفزه لمواصلة التألق.

نادي الشباب يتألق في ملعبه

ويُعد نادي الشباب هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مواجهة الاتحاد المقبلة.

ويدخل الشباب المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز، وتقليص الفارق مع العميد متصدر الترتيب، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة توازنه سريعًا بعد خسارته ضد الهلال.

الشباب ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فهد بن فيصل في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ54 نقطة.