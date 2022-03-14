واصل نادي الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، تألقه اللافت في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🌟 الـــهـــلال 🌟

✅ صاحب أطول سلسلة حالية من الانتصارات (5). ⚽️ سجّل خلالها: 14 هدفًا

🥅 واستقـبـل: هدف واحد pic.twitter.com/R4CMWYtENL — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 14, 2022

نادي الهلال يحقق رقمًا مميزًا:

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات حالية برصيد 5 مباريات، ونجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحدة.

وانتفض الهلال بعد عودة رامون دياز، وحقق 5 انتصارات متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب “5/ 0″، الحزم “2/ 0″، النصر “4/ 0″، الاتحاد “2/ 1” والرائد “1/ 0”.

الهلال يستعد لمواجهة الأهلي بالجولة الـ25:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر بـ28 نقطة.