أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة نادي ليفربول للفريق الأول لكرة القدم بنادي Man city.

نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

وأقيمت قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد، وأسفرت عن مواجهات نارية، حيث يلعب نادي ليفربول مع Man city، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره كريستال بالاس.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، يومي 16 و17 من شهر إبريل المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي قد نجح في الفوز على ميدلسزبره بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما اكتسح كريستال بالاس نظيره إيفرتون برباعية دون رد.

Man city يضرب ساوثهامبتون برباعية:

وانتهت مباراة ساوثهامبتون ضد Man city على ملعب سنت ميري ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز السيتيزنز بأربعة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي ليفربول يعبر نوتنجهام:

وفي ختام ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لعب نادي ليفربول ضد نوتنجهام فورست على ملعب “سيتي جراوند”، وفاز الريدز بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).