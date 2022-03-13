يحيي الفنان ناصر العلي، حفلًا فنيًا غدًا الاثنين 14 مارس، ضمن حفلات ليالي شامية بمنطقة البوليفارد، إحدى مناطق موسم الرياض.

ناصر العلي في البوليفارد

وروّجت صفحة موسم الرياض الرسمية على تويتر للحفل، ونشرت بوستر الحفل وكتبت معلقة: “الفنان ناصر العلي جاي يسمِّعنا أحلى الأغاني بكرة الاثنين في ليالي شامية داخل بوليفارد رياض سيتي.. ننتظرك .. احجز طاولتك”.

وعلى الجانب الاخر وفي منطقة درب الزلق بالبوليفارد يستمتع زوار موسم الرياض بحفل الفنان تركي الجازع، ونشرت صفحة موسم الرياض على تويتر بوستر الحفل، وعلّقت: “لا تفوت الأمسية الفنية بكرة الاثنين للفنان تركي الجازع بدرب الزلق في بوليفارد رياض سيتي.. احجز الحين”.

بوليفارد رياض سيتي

ومنطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أبرز وجهات موسم الرياض، تقديم فعالياتها المتنوعة للزوار، وسط خيارات ترفيهية تشمل جميع الرغبات، وتلبي طموحات الحالمين باستكشاف ألوان جديدة من الترفيه المحلي والعالمي.

وتمثل المنطقة أحد أهم المواقع الترفيهية بالمملكة العربية السعودية بصفتها مدينةً ترفيهيةً مصغرةً تهدي المتعة لكافة شرائح المجتمع، عبر 9 مناطق غنية بالتجارب الترفيهية المتنوعة، بمساحة تصل إلى 900 ألف م2، وأكثر من 10 آلاف موقف للسيارات.

وتكتسي المنطقة سمات الترفيه من خلال تنوع مناطقها الفرعية، حيث تشكل “منطقة سكوير” أحد أبرز عوامل الجذب، بمحاكاتها ميدان سكوير تايم في نيويورك، إضافةً إلى الزحليقة العملاقة المسجلة برقمين قياسيين في الموسوعة العالمية جينيس كأطول زحليقة في العالم، وأكثر لعبة من نوعها في عدد المسارات في منطقة “أفالانش”، كما تحتضن المنطقة حزمةً ترفيهيةً متنوعةً تملأ أوقات الزوار، وتمنحهم لحظات استثنائية تجمع أفضل الخيارات الترفيهية المحلية والعالمية.

رموز النغم العربي:

وتتنامى أهمية “بوليفارد رياض سيتي” ومكانته لدى زوار موسم الرياض بجمعها رموز النغم العربي من خلال مسرح العندليب، ومسرح أم كلثوم، إضافةً إلى جدارياتها التي تسهم في الارتقاء بالمتعة البصرية في المسارات والممرات، ومقاهي الهلال والنصر التي نجحت في نقل منافسات قطبي العاصمة من الملاعب إلى محاضن الترفيه.

وتتيح المنطقة لزوارها عددًا من المطاعم والمقاهي العالمية تحقيقًا لرغباتهم في توفير مذاقات مختلفة، وسط تجارب غنية بالعروض والمشاهد الموسيقية والفنية، التي تمنح المكان بعدًا طربيًّا أصيلًا في أجواء مفعمة بالترفيه والمرح.

وتحتضن بوليفارد رياض سيتي مجموعةً من الخيارات الجاذبة للمهتمين بالترفيه، وكذلك الهواة والمختصين، ورواد الأعمال والمستثمرين في مجالات: الفنون والثقافة والألعاب الإلكترونية والتسوق والتكنولوجيا.